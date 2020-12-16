Пасиоретти — о слухах про обмен: я 10 лет играл в «Монреале», так что это просто мелочь
Форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти поделился мнением по поводу слухов о своём возможном обмене.
«Я 10 лет играл в «Монреале», так что это просто мелочь. Ничего особенного. Мне доводилось слышать о себе кое-что похуже», – приводит в своём «твиттере» слова Пасиоретти американский журналист Дэвид Шоен.
Американец выступал за «Канадиенс» с 2008 по 2018 год, пока не был обменян клубом в «Вегас». Его контракт с кэпхитом $ 7 млн будет действовать в течение следующих трёх сезонов.
В минувшем сезоне американский нападающий принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 32 шайбы и сделав 34 результативные передачи. В плей-офф 32-летний форвард сыграл 16 матчей, набрав 8 (5+3) очков.
TSN: «Вегас» хочет обменять Паcиоретти, чтобы разгрузить платёжную ведомость
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