«Сочи» ведёт переговоры с «Виннипегом» по поводу аренды Бердина до конца сезона КХЛ

Генеральный менеджер ХК «Сочи» Андрей Зюзин рассказал, что клуб ведёт переговоры с «Виннипег Джетс» о возможности продлить аренду вратаря Михаила Бердина до конца сезона. Накануне права на российского голкипера перешли к «Сочи» от СКА в результате обмена на денежную компенсацию.

«По Бердину мы забрали права у СКА и сейчас будем вести переговоры с «Виннипегом», чтобы он остался у нас до конца сезона. Надеюсь, всё получится.



Что касается Германа Рубцова — никаких запросов от «Филадельфии» не было, поэтому я не вижу никаких препятствий тому, чтобы он доиграл этот чемпионат в «Сочи», — цитирует Зюзина Sport24.

22-летний Бердин провёл за СКА в КХЛ 14 матчей, в которых отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. В минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге.