Расставание без сожаления. 11 хоккеистов-легионеров, разочаровавших клубы КХЛ

Одни уже покинули свои клубы (и даже нашли новые), другие уйдут в ближайшее время.

Без легионеров трудно представить современный успешный клуб КХЛ. Логично, что иностранцы, чьё количество в заявке на матч ограничено лимитом, приглашаются командами на ведущие роли, но далеко не все оправдывают ожидания. Не так давно мы рассказывали о тех «варягах», что не зря получают огромные деньги в нашей лиге, а сейчас поговорим о легионерах, в которых российские клубы уже успели разочароваться настолько, что расстались с ними по ходу сезона или же собираются это сделать в ближайшее время.

Не просто так получают миллионы. Восемь новых иностранцев, сделавших сезон КХЛ лучше Дэнфорт идёт на рекорд «Витязя», а Гранлунд позволил Уфе безболезненно пережить уход Умарка.

Статистика: 30 игр, 18 (4+14) очков

Американский нападающий с внушительным опытом игры в КХЛ отлично провёл большую часть осени, сверкая в тройке с Холландом и Мэйсеком, однако затем «Автомобилист» угодил в глубочайшую психологическую и функциональную яму (либо же просто стал внаглую «сливать» тренера Питерса), и Секстон потух в числе первых.

Последний раз Дэн забивал 14 ноября в ворота рижского «Динамо», а в 9 матчах после Кубка Карьяла у него лишь 3 (1+2) очка за результативность. При этом всего за половину регулярки Секстон отличился лишь четырежды, что в принципе очень мало для форварда, давно зарекомендовавшего себя топ-снайпером для гладкого чемпионата.

Дэн Секстон Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

С появлением в Екатеринбурге шестого легионера Корбиниана Хольцера Секстон выпал из состава (последний раз играл 3 декабря), а надёжные источники утверждают, что «Автомобилист» ищет способы избавиться от разочаровавшего американца. 33-летний Секстон уже сейчас кажется «сбитым лётчиком» для команд КХЛ, однако поговаривают, что ещё один шанс Дэн может получить в «Сибири».

Секстон или Песонен? «Сибирь» ждёт нового легионера, он должен затащить команду в плей-офф Кто заменит Пекку Йормакку? Главному тренеру Николаю Заварухину срочно нужен новый лидер.

Статистика: 22 игры, 14 (9+5) очков

В московском «Динамо» очень рассчитывали, что вокруг связки Пулккинен-Линдберг выстроится второе ударное звено бело-голубых, однако финский крайний форвард быстро расстроил Владимира Крикунова. Теэму был крайне нестабилен, да ещё и не хотел понимать, что хоккей – это командная игра, хотя тот факт, что у Пулккинена в арсенале нет ничего, кроме шикарного щелчка, был известен давно.

В «Динамо» Пулккинен побегал по звеньям, забил 9 голов (из них три в ворота «Куньлуня» в одной встрече), но в результате был обменян из «Динамо» с волчьим билетом от Крикунова.

Крикунов: Пулккинен — индивидуал, игроки не хотели с ним играть

Теперь чистого снайпера Пулккинена попробует вписать в свои схемы Андрей Скабелка в «Локомотиве». Посмотрим, что из этого получится.

Йоэль Лассинантти, Маркус Нильссон, Линус Юханссон (все – ХК «Сочи»)

Статистика Лассинантти: 15 игр, КН 3,13 и 89% ОБ

Статистика Нильссона: 18 игр, 6 (2+4) очков

Статистика Юханссона: 8 игр, 2 (1+1) очка

В предыдущие годы в «Сочи» приезжали весьма качественные легионеры, но в этот раз селекционная служба «леопардов» дала маху. Подразумевалось, что Йере Карьялайнен, Маркус Нильссон и Линус Юханссон, блиставшие в прошлом сезоне в чемпионатах Швеции и Финляндии, станут лидерами южан и, возможно, составят одну из самых «горячих» троек КХЛ, но в итоге никто из них и близко не дотянул до уровня Эрика О’Делла, Роберта Росена или Мальте Стрёмвалля.

Прижиться в «Сочи» сумел только Карьялайнен, а вот Нильссона и Юханссона на берегу Чёрного моря уже нет. При этом Линуса, отыгравшего за «Сочи» лишь восемь матчей (и не по причине травмы), подобрал «Нефтехимик». Но трудно понять, чем этот абсолютно заурядный легионер сможет помочь проблемной команде Вячеслава Буцаева.

Линус Юханссон Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Голкипер Лассинантти тоже не оправдал надежд. Понятно, что оборона «Сочи» в большинстве матчей – решето, но Йоэль допускал много своих ошибок и совершенно не выручал. После прихода в южный клуб Алексея Красикова прошла информация, что со шведским кипером будет расторгнут контракт, но, видимо, травма экс-вратаря «Сибири» отсрочила расставание «Сочи» с Лассинантти.

Статистика: 26 игр, 11 (3+8) очков

Пяаярви – неплохой хоккеист, хоть и не сумевший реализовать свой молодёжный потенциал. В «Локомотиве» Магнус не проваливался, набирал какие-то очки, но явно не соответствовал соотношению «цена-качество» (зарплата Пяаярви – 85 млн в год, пятый результат в КХЛ!) и не был тем игроком, за которого будет держаться Андрей Скабелка.

Поэтому, когда «Локомотиву» поступило предложение об обмене Пяаярви, ярославцы не упустили возможность взять игрока, чьи качества сейчас актуальнее для «железнодорожников».

Крупный трейд без проигравших. Зачем «Локомотиву» Пулккинен, а «Динамо» Пяаярви? «Локомотив» получил чистого снайпера для решения проблем большинства, а «Динамо» недостающий элемент для топ-6.

Теперь Пяаярви будет искать нужную «химию» в «Динамо» с Линдбергом, чтобы реализовать голубую мечту московского клуба о сильном втором звене. Может быть, что-то и выйдет из этой идеи.

Юхо Ламмикко, Хари Песонен (оба – «Металлург»)

Статистика Ламмикко: 22 игры, 8 (6+2) очков

Статистика Песонена: 33 игры, 14 (6+8) очков

«Металлург» летом очень гордился приглашением двух чемпионов мира-2019, но оба финна быстро разочаровали и уже покинули Магнитогорск. Что Ламмикко, что Песонен показали себя абсолютно нестабильными форвардами, для которых в порядке вещей «исчезнуть» на десяток матчей. Финские форварды не стремились стать лидерами «Магнитки», тянуть команду за собой на трудных отрезка сезона, да и какого-то высокого мастерства не показывали. Почти все очки Ламмикко и Песонен заработали во время коротких всплесков (у Юхо 4 гола в 6 матчах с 24 сентября по 7 октября, у Песонена 10 (5+5) очков в 9 матчах с 5 по 26 октября), а в остальное время, образно выражаясь, финны просто «возили трусы» по площадке. В «Магнитке» поняли, что в плей-офф на этих ребят нельзя будет положиться, и расстались с ними без сожаления.

Юхо Ламмико Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

При этом Ламмикко уже подписал контракт с «Флоридой», а Песонен имеет предложение из Швейцарии, но хочет задержаться в КХЛ.

Робертс Букартс («Северсталь»)

Статистика: 13 игр, 4 (3+1) очка

Латвийский нападающий приглашался Андреем Разиным в «Северсталь», чтобы добавить молодой череповецкой команде немного опыта и зрелости, но в результате стать важной частью коллектива у Букартса не получилось. Видимо, в «Северстали» провели анализ и решили, что перед дедлайном им нужен легионер посильнее, чем Робертс, и контракт с нападающим был расторгнут в лучших традициях КХЛ – по обоюдному согласию сторон.

Букартса уже предсказуемо подобрало рижское «Динамо», а вот с заменой латвийцу в «Северстали» вышла любопытная история. Череповчане рассчитывали на приезд Зака Митчелла, но у того возникли проблемы то ли с визой, то ли с совестью, и закрывать легионерскую позицию пришлось Якобом Берглундом.

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Пекка Йормакка («Сибирь»)

Статистика: 9 игр, 1 (1+0) очко

За плечами финна Йормакки было несколько неплохих сезонов в КХЛ, но перед нынешним чемпионатом 30-летний нападающий остался без клуба. Проблема с трудоустройством, казалось, была решена в октябре, когда Пекку позвали в «Сибирь» на замену «сломавшемуся» Эрику О’Деллу. В Новосибирске Йормакка дополнил внушительную финскую диаспору, но в результате провёл за новую команду лишь 9 матчей, после которых был отчислен.

Кирилл Фастовский рассказал, что его не устроила статистика форварда, а также заявил, что нашёл для «Сибири» легионера поинтереснее. Видимо, совсем скоро мы узнаем фамилию.

Статистика: 13 игр, 6 (2+4) очков

Шведский опытный форвард в прошлом сезоне здорово проявил себя в рижском «Динамо» и «Нефтехимике», а в мае его пригласили в «Трактор». Гендиректор челябинцев хвалил снайперские способности и универсализм Берглунда, но полноценно заиграть на Южном Урале Якобу не удалось. В «Тракторе» было шесть легионеров, и Якоб часто оставался на скамейке, когда ворота челябинцев защищал Роман Вилл.

Якоб Берглунд Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В результате в клубе приняли решение не держать лишнего иностранца и обменяли шведа в «Северсталь». Думаю, что для череповчан это очень удачная сделка.