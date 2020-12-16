Поздняков: ОКР заинтересован в участии сильнейших хоккеистов на Олимпиаде 2022 года

Олимпийский комитет России заинтересован в том, чтобы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступали сильнейшие хоккеисты. Об этом президент ОКР Станислав Поздняков заявил во время приветствия на открытии Международного хоккейного форума.

«Хочу поздравить с тем, что, несмотря на пандемию, дружное хоккейное сообщество отмечает юбилей форума. Убеждён, что совместная работа на этой площадке имеет важное значение для развития хоккея. Как руководителя национального олимпийского комитета, меня, конечно же, интересует всё, что касается тематики олимпийского хоккея. Не за горами Олимпийские игры в Пекине.

Позиция ОКР по Олимпиаде? Все мы заинтересованы в том, чтобы в них приняли участие все сильнейшие хоккеисты планеты, чтобы этот турнир снова стал главным украшением Игр», — цитирует Позднякова ТАСС.