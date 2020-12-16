Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.
«Мы начали готовиться в конце октября, все площадки, включая раздевалки, обрабатываются. Также проработаны мероприятия на случай, если кто-то сдаст положительный тест. Мы готовимся к турниру, учитывая требования правительства. Нам удалось организовать приезд команд в вип-терминал одного из аэропортов, где они сначала сдают ПЦР-тесты, а затем расселяются в одиночные номера гостиниц.
Мы очень рады, что пока у нас не было положительных тестов. Логистика на турнире организована таким образом, чтобы команды не пересекались ни на арене, ни в отелях. Также организована чистая зона только для представителей команд. Наша задача — минимизировать контакт между игроками, поэтому мы отказались от традиционного рукопожатия после матча», — цитирует Ротенберга ТАСС.
- 16 декабря 2020
-
14:01
-
13:37
-
13:11
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:12
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:14
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
09:11
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
22:44
-
22:25
-
22:03
-
21:26
-
20:57
-
20:29
-
20:15
-
19:52
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:10