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Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Кубку Первого канала

Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Кубку Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.

«Мы начали готовиться в конце октября, все площадки, включая раздевалки, обрабатываются. Также проработаны мероприятия на случай, если кто-то сдаст положительный тест. Мы готовимся к турниру, учитывая требования правительства. Нам удалось организовать приезд команд в вип-терминал одного из аэропортов, где они сначала сдают ПЦР-тесты, а затем расселяются в одиночные номера гостиниц.

Мы очень рады, что пока у нас не было положительных тестов. Логистика на турнире организована таким образом, чтобы команды не пересекались ни на арене, ни в отелях. Также организована чистая зона только для представителей команд. Наша задача — минимизировать контакт между игроками, поэтому мы отказались от традиционного рукопожатия после матча», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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