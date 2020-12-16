ФХР, КХЛ, НХЛ и ИИХФ обсудили проведение турниров в условиях пандемии

Президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг, президент КХЛ Алексей Морозов, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, вице-президент ИИХФ Франц Райндл приняли участие в Международном хоккейном форуме. На специальной сессии они обсудили тему проведения внутренних и международных соревнований в современных условиях пандемии. С докладами по теме выступили Третьяк, Роман Ротенберг, Морозов, а также директор Ассоциации хоккея Финляндии Петтери Хиетанен.



В ходе сессии Роман Ротенберг рассказал об особенностях организации «пузыря» на Кубке Первого канала.



«На сегодняшний день главное — это то, что мы нашли способ продолжить играть в хоккей. Во всех лигах действуют разные ограничения: для спортсменов, болельщиков, СМИ и всех остальных групп участников. Из этих ограничений и появилась концепция «пузыря».



Мы организовали специальную чистую зону, доступ в которую ограничен. Повсюду на арене размещены специальные плакаты и таблички с информацией для участников и болельщиков. Все посетители арены должны постоянно быть в масках и перчатках. Каждые два часа проводится уборка и дезинфекция всех помещений арены, включая раздевалки команд и судей. Разработан специальный план действий на случай положительного результата теста на COVID у игрока.



Самая ответственная часть нашей работы начинается с приездом первой команды. Мы организовали прибытие команд в VIP-терминал одного из московских аэропортов. Прямо в аэропорте команды сдали ПЦР-тесты, а затем были размещены в одноместных номерах в отеле, который был забронирован исключительно для команд—участниц Еврохоккейтура. У каждой команды своя столовая в отеле. К тренировкам команд допускались только игроки с отрицательным результатом теста ПЦР. К счастью, положительных тестов не было. Мы организовали всю логистику таким образом, чтобы команды не пересекались по пути из отеля на арену и обратно.



Поскольку игроки являются главными участниками турнира, мы ввели некоторые ограничения и для них. Игроки должны пройти несколько тестирований: одно на родине перед сбором команд, одно перед вылетом и одно перед тем, как быть допущенными на место проведения соревнований. Пока команды изолированы друг от друга, игроков регулярно проверяют на наличие каких-либо симптомов заболевания. Мы максимально ограничили любые взаимодействия между игроками, например, заменили традиционные послеигровые рукопожатия на приветствие «кулак о кулак».



Одна из наших основных целей на арене — обеспечение безопасной и удобной среды для игроков, где они могли бы спокойно выполнять свои привычные обязанности. С этой целью мы создали специальную чистую зону со строгим ограничением числа персонала и особым порядком доступа. В эту зону допускаются только члены команд и персонал оперативных служб, непосредственно занятых в организации турнира. Весь персонал, которому предоставлен доступ в чистую зону, ежедневно проходит термометрию и осмотр на предмет симптомов», — сказал Ротенберг.



Помимо перечисленных персон в сессии приняли участие президент и исполнительный директор Ассоциации хоккея Канады (Hockey Canada) Скотт Смитт и первый вице-президент этой организации Скотт Сэлмонд.



Международный хоккейный форум ежегодно проводится в Москве во время Кубка Первого канала с 2016 года. В этом году все сессии форума проводились в онлайн-формате.

Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Кубку Первого канала