Лучшим вратарём признан Илья Сорокин. Форвард СКА Иван Морозов стал лучшим новичком

Сегодня, 16 декабря, в Zoom проходит вручение традиционной ежегодной премии «Герои хоккея», учредителем которой является Федерация хоккея России.



Победителем в номинации «Лучший бомбардир» стал форвард СКА Андрей Кузьменко. Лучшим новичком признан его одноклубник Иван Морозов.



Победителем в номинации «Лучший вратарь» стал экс-голкипер ЦСКА, ныне выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс», Илья Сорокин.



Спортивная премия «Герои хоккея» — ежегодная награда в области хоккея, направленная на популяризацию и развитие вида спорта на территории Российской Федерации. Лауреаты премии определяются по итогам официальных матчей национальной сборной России прошедшего спортивного сезона в рамках Еврохоккейтура, чемпионата мира, Олимпийских игр, Еврочелленджа, Кубка мира и других турниров.