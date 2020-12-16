Вадим Шипачёв станет капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, кто будет капитаном сборной России на предстоящем этапе Евротура — Кубке Первого канала.
«Вадим Шипачёв — капитан команды. Антон Бурдасов, Рушан Рафиков, Егор Яковлев и Алексей Марченко — ассистенты», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
17 декабря 2020 года сборная России встретится со Швецией в матче Кубка Первого канала. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. После первого этапа Евротура Россия лидирует, выиграв все 3 встречи и набрав 8 очков. У шведской команды одно очко и нет побед.
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