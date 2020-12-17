«Йокерит» заключил долгосрочный контракт с лучшим бомбардиром команды О’Нилом
«Йокерит» в официальном «твиттере» клуба объявил о продлении контракта с американским нападающим Брайаном О’Нилом. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано на три года и будет действовать до завершения сезона-2023/2024.
В нынешнем сезоне О’Нил принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 32 (7+25) очков – это лучший показатель в команде. Он выступает за финский клуб с 2016 года. В 245 матчах в лиге в его активе 204 (69+135) очка. В 27 матчах Кубка Гагарина – 14 (4+10) баллов.
Вчера, 16 декабря, финский клуб также объявил о заключении контракта с бывшим нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Маркусом Хянникяйненом. Соглашение с финским форвардом рассчитано до конца сезона.
Бывший нападающий «Коламбуса» Маркус Хянникяйнен продолжит карьеру в «Йокерите»
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