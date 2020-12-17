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Братья Стрельцовы продолжат карьеру в клубе ВХЛ «Молот-Прикамье»

Братья Стрельцовы продолжат карьеру в клубе ВХЛ «Молот-Прикамье»
Хоккей / ВХЛ 0

Братья Александр и Василий Стрельцовы продолжат карьеру в клубе ВХЛ «Молот-Прикамье», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Предыдущие два сезона 30-летние нападающие провели в КХЛ, защищая цвета «Адмирала». В минувшем сезоне Александр принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, забросив три шайбы и сделав четыре результативные передачи. Василий провёл 48 матчей в регулярке, в которых набрал 8 (3+5) очков.

Нынешний сезон хоккеисты начинали в красноярском «Соколе». В 12 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Александр записал на свой счёт четыре результативные передачи, тогда как Василий принял участие в 15 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отметился двумя голевыми передачами.

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