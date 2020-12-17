Президент КХЛ: если дальше что-то случится по вине «Йокерита», будут технические поражения

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с финским «Йокеритом» в нынешнем сезоне КХЛ.

«В каждом регионе свои правила по предотвращению ковида. Эта ситуация сложилась внезапно, был остановлен финский чемпионат, плюс появилось новое правило, что некоторые игроки, которые переболели коронавирусом, попадают в зону риска и на отправляются карантин. Мы работали с клубами, общались с «Салаватом Юлаевым», они вышли на игру, спасибо им за это.

Сейчас мы сразу связались с минздравом Финляндии, разговаривали о принятом положении. «Йокерит» будет проводить матчи в Финляндии, хотя чемпионат по-прежнему остановлен. Игроки, которые переболели свыше шести месяцев, смогут участвовать в матчах, но по прилёте игроки всё равно будут сдавать тесты. Повторюсь, следующие домашние матчи «Йокерит» будет проводить у себя. Мы предупредили команду, что если дальше что-то случится по вине клуба, то финнам будут засчитываться технические поражения.

Каждый случай мы внимательно рассматриваем, не пытаемся делать поспешные выводы. В этом сезоне были ситуации, когда не только в Финляндии игроки получали положительные тесты и были вынуждены уезжать домой для дополнительных обследований. Только после повторных тестов мы выносим решение о техническом поражении или переносе матча в зависимости от того, были ли это форс-мажорные обстоятельства или фальсификации со стороны кого-либо. Здесь надо разбираться, если будем рубить шашкой с плеча, к хорошему это не приведёт», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.