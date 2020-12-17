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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Александром Торченюком

«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Александром Торченюком
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Александром Торченюком, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «0».

Команда Николая Заварухина занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 34 очка в 37 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Время начала встречи между московским «Динамо» и «Сибирью» изменено
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