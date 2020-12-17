Фазель: Россия понесла наказание в Южной Корее, так за что её наказывать в Пекине?

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Я не очень доволен, потому что хотел полного оправдания России, но получилось так, что срок уменьшили вдвое. Это решение CAS значительно лучше того, что грозило от WADA ранее. Есть повод быть довольным. Что касается решения лишить Россию флага на соревнованиях, то не считаю его справедливым.

Не считаю, что Россию следовало лишать флага, потому что хоккей уже был наказан в 2018 году на Играх в Пхёнчхане. И вот вновь… Это коллективное наказание, и это несправедливо. Женский хоккей был вовлечён в скандал на Играх в Сочи, но мужской абсолютно не был вовлечён. Сборная России понесла наказание в Южной Корее, так за что её наказывать в Пекине? Уверен, хоккей не вовлечён в скандал с Московской лабораторией. Бессмысленно наказывать Россию отсутствием флага. Это несправедливые санкции в отношении России. Это больше политические санкции, нежели что-то другое. Либо наказывай и не пускай, либо позволь играть и использовать флаг», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».