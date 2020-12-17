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Вайсфельд: главное, что в нашей стране в 2023 году будет проведено два чемпионата мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вайсфельд: главное, что в нашей стране в 2023 году будет проведено два чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Главное, в нашей стране в 2023 году будет проведено два чемпионата мира — взрослый и молодёжный. И на них сборная России будет выступать в своей форме, с флагом, гимном. Наверное, это максимум, на что можно было рассчитывать. Да, придётся на двух ближайших мировых первенствах и Олимпиаде выступать без флага и гимна, зато форма у нашей сборной будет обычной, в цветах флага страны, будет и надпись «Россия», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Согласно решению CAS, чемпионат мира 2023 года по хоккею Россия может провести в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Мужская и женская сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021, 2022), а также на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений
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