Вайсфельд: главное, что в нашей стране в 2023 году будет проведено два чемпионата мира

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Главное, в нашей стране в 2023 году будет проведено два чемпионата мира — взрослый и молодёжный. И на них сборная России будет выступать в своей форме, с флагом, гимном. Наверное, это максимум, на что можно было рассчитывать. Да, придётся на двух ближайших мировых первенствах и Олимпиаде выступать без флага и гимна, зато форма у нашей сборной будет обычной, в цветах флага страны, будет и надпись «Россия», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Согласно решению CAS, чемпионат мира 2023 года по хоккею Россия может провести в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Мужская и женская сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021, 2022), а также на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.