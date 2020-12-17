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Плющев: ФХР сделала всё возможное, чтобы нас не лишили ЧМ и МЧМ 2023 года

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев: ФХР сделала всё возможное, чтобы нас не лишили ЧМ и МЧМ 2023 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Тема довольно долго обсуждалась, и было ясно, что избежать полностью санкций не удастся. Тем не менее очень хорошо, что руководство Федерации хоккея России сделала всё возможное, чтобы нашу страну не лишили права проведения домашних чемпионатов мира – взрослого и молодёжного в 2023 году. Это уже большое достижение.

А что касается того, что нам предстоит на двух предстоящих чемпионатах мира и Олимпиаде играть без флага и гимна, то подобная практика уже была в 2018-м году в Пхенчхане», — сказал Плющев «Чемпионату».

ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений
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