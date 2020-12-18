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Александр Георгиев может пропустить тренировочный лагерь «Рейнджерс» из-за визовых проблем

Александр Георгиев может пропустить тренировочный лагерь «Рейнджерс» из-за визовых проблем
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рискует пропустить тренировочный лагерь «Рейнджерс» из-за визовых проблем, сообщается в «Твиттере» журналиста Колина Стивенсона.

По данным источника, Георгиев сейчас находится в Финляндии и ждёт рабочей визы. Голкиперу необходима рабочая виза, поскольку он в межсезонье заключил новый контракт с клубом. Если процесс получения визы затянется, он может пропустить сбор команды.

В октябре «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с голкипером Александром Георгиевым. Россиянин подписал двухлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 4,85 млн.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись коэффициентом надёжности 3,04 и процентом отражённых бросков 91,0. В плей-офф на лёд не выходил.

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