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Линдберг — о переходе Пяаярви в «Динамо»: это потрясающе, у нас прекрасные взаимоотношения

Линдберг — о переходе Пяаярви в «Динамо»: это потрясающе, у нас прекрасные взаимоотношения
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг рассказал, как воспринял решение руководства бело-голубых выменять из «Локомотива» его соотечественника Магнуса Пяаярви.

«Это потрясающе. До его перехода в «Динамо» в команде не было других шведских хоккеистов, так что приятно немного поговорить по-шведски. Я уже знаю Магнуса, и у нас прекрасные взаимоотношения. Мы играли вместе в национальной команде, а когда я приехал в Оттаву, он уже играл за «Сенаторз», так что мы хорошо знаем друг друга.

Мы уже сыграли четыре или пять матчей в одном звене за «Динамо», и мне кажется, что у нас неплохо получается. Как я уже говорил, мы играли раньше, поэтому нам легко обсудить на шведском, что нужно поменять в ходе матча. Думаю, что чем больше мы будем играть вместе, тем будет лучше», — цитирует Линдберга HockeyNews.se.

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