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Коробов: «Салават» работает над всем. Самочувствие нормальное, все хорошо восстановились

Коробов: «Салават» работает над всем. Самочувствие нормальное, все хорошо восстановились
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Дмитрий Коробов рассказал о тренировочном процессе уфимской команды во время паузы на Кубок Первого канала и поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

«Самочувствие нормальное, все хорошо восстановились, работаем. Акцент делаем на скорости, тактике, единоборствах и на физическом состоянии. В общем, работаем над всем.

Нужно сыграть в свой хоккей. Минск хорошая команда, играет по системе, так что должны хорошо подготовиться и победить. Принципиальный матч? Как и в Минске, естественно, для меня и Лисовца этот матч будет принципиальным, потому что приезжает клуб, где мы выступали. Будем биться, это дополнительная мотивация», — цитирует Коробова пресс-служба уфимского клуба.

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