Тренер «Салавата»: вся команда хорошо отдохнула, идёт целенаправленная подготовка

Тренер «Салавата Юлаева» Михаил Васильев рассказал о работе уфимской команды в перерыве на Евротур.

«Идёт целенаправленная работа, у нас очень серьёзные игры впереди. Вся команда хорошо отдохнула, было три выходных дня. И мы видим, что ребята пришли с хорошим энтузиазмом, свежие и готовые дальше продолжать показывать хорошие результаты.

Первый матч проведём с минским «Динамо» – командой, которая хороша в движении и много забивает. Никаких особенностей нет. У нас этот матч, так скажем, заключительный пятый домашний матч в серии, четыре мы уже сыграли. Какой-то особой подготовки нет. Команду разберём, посмотрим и будем уже готовиться конкретно под минское «Динамо».

Молодые ребята из «Тороса»? Они все с нами проходили предсезонную подготовку. Да, сейчас надо ребятам немного обновить в памяти тактические схемы, которые мы отрабатывали на предсезонной подготовке и в течение всего сезона. Ребятам это всё знакомо, просто надо немного восстановить всё в голове и мышечную память, поэтому особых упражнений мы не делаем, всё по плану», — цитирует Васильева пресс-служба уфимского клуба.