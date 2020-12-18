Кожевников: Зернов потерял импровизацию в «Авангарде». Такой замечательный у него тренер

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру сборной России в победном матче Кубка Первого канала с командой Швеции (4:3 Б).
«Для первого раза команда сыграла неплохо, она ведь только собралась. Ей же нужно было сыграться. Это совершенно новая команда, которая хорошо сыграла. Неплохо сработал вратарь. Первый гол вообще получился уникальным — с двумя отскоками. Думаю, ни один вратарь не смог бы такую шайбу поймать. То, что Самонов смог собраться после такого дурацкого гола, говорит о его мастерстве.
Зернов не использует свой шанс в сборной? Так ему в клубе не дают раскрыться! Я его помню ещё молодым игроком, когда он начинал в “Ладе”. И он импровизировал и был расслабленным. А сейчас он играет по заданию в “Авангарде”. Игроки не могут перестроиться за два-три дня. Они играют по заданию, как роботы. Денису тяжело сразу перестроиться, это нужно чувствовать в чемпионате. А сделать это ему не дают. Тренер у него такой замечательный, канадец. У Зернова была импровизация, но он её потерял в “Авангарде”. Это же видно», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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