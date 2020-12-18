Безголевая серия Бурдасова за сборную России достигла 29 матчей, Зернова — 10 встреч

Вчера, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).
Нападающий сборной России Антон Бурдасов снова не отметился результативными действиями в составе национальной команды. Свой первый матч за главную команду страны 29-летний форвард провёл ещё в сезоне-2011/2012. С тех пор нападающий СКА сыграл 29 матчей за сборную России (23 из них на этапах Евротура), записав на свой счёт только четыре результативные передачи.
Продолжается безголевая серия и форварда «Авангарда» Дениса Зернова. Матч со сборной Швеции стал для 24-летнего нападающего 10-м в свитере национальной команды — за это время он сделал три голевые передачи.
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