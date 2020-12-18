Сергей Гомоляко стал спортивным директором магнитогорского «Металлурга»

Хоккейный клуб «Металлург» подписал соглашение с Сергеем Гомоляко, который займёт должность спортивного директора, сообщается на официальном сайте магнитогорского клуба.

После завершения игровой карьеры Гомоляко входил в штаб «Витязя» (2006-2007), а затем был главным тренером подмосковной команды (сезоны-2007/2008 и 2008/2009), менеджером-селекционером (2009-2010) и возглавлял молодёжную команду «Русские Витязи» (2010-2011).



Сезон-2011/2012 функционер начал в качестве помощника главного тренера «Автомобилиста», но в ходе чемпионата перешёл на аналогичную должность в магнитогорский «Металлург», в котором затем стал начальником команды и проработал до сентября 2014-го.



Последующие два года Сергей Юрьевич был вице-президентом по хоккейной деятельности челябинского «Трактора», а в сезоне-2018/2019 работал заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков СКА (Санкт-Петербург). Летом 2019 года был назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи».