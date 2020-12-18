«Нефтехимик» поместил Андрея Костицына в список отказов

«Нефтехимик» поместил нападающего Андрея Костицына в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Минувшей весной нижнекамский клуб подписал однолетний контракт с белорусским хоккеистом.
В нынешнем сезоне 35-летний Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности "-9" и 31 минуте штрафа.
В минувшем сезоне в активе Костицына 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» при показателе полезности "-17". Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.
За карьеру в КХЛ Андрей также защищал цвета «Трактора», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар».
- 18 декабря 2020
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