Бурдасов: решение CAS ожидаемое. Но мы прекрасно знаем, за какую сборную играем

Нападающий сборной России Антон Бурдасов прокомментировал решение спортивного суда города Лозанны о лишении статуса российской команды на крупных международных турнирах.



«Сегодня мы поработали в зале. Прошлый матч прошёл тяжело, но самое главное, что дотерпели и выиграли. Готовимся к следующему. Стиль чехов отличается от шведов, думаю, что будет более комбинационный хоккей. Будем сегодня собираться, смотреть видео, видео своих смен с прошлой встречи. Подумаем над ошибками, посмотрим, что можно сделать лучше.



Знали ли о решении CAS до матча? Решение в целом ожидаемое. Но мы прекрасно знаем, за кого играем. Как бы ни называлась команда, наши болельщики знают, что это — Россия. Да и в других странах тоже. Будем играть за Россию и побеждать. Как показала последняя Олимпиада, такое решение только сплотило команду. То, что мы поехали на Олимпиаду, стало хорошим шагом. Мы выиграли и доказали, что мы сильная спортивная держава», — приводит слова Бурдасова официальный сайт ФХР.

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией