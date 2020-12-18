Шипачёв — о решении CAS: нет флага, но всё внутри нас. Не обращаем внимания на трудности

Капитан сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал решение спортивного суда города Лозанны о лишении статуса российской команды на крупных международных турнирах.
«Как отношусь к решению CAS? Как решили, так решили. У нас уже был такой опыт. Это по-хорошему нас разозлило, ребят только сплотило ещё больше. Все знают, за какую страну мы играем. Да, нет флага, но всё внутри нас. Не стоит обращать внимание на трудности.
Времени подумать о том, что написано на форме, нет? Главное, что все ребята настраивались, старались не обращать внимания, а просто бились за страну. Это сплачивает. В команде мы стараемся не обсуждать это, а концентрироваться на игре, обсуждать только игровые моменты, а не решения, на которые мы не можем повлиять.
Сегодня катались не все, большая часть занималась в зале. Была хорошая тренировка на земле.
Чего жду от Чехии? Будет разбор чехов. В целом мы хорошо знаем соперника, многие ребята выступают в КХЛ. Там много хороших игроков, например Дима Яшкин. Постараемся завтра прикрыть его», — приводит слова Шипачёва пресс-служба ФХР.
- 18 декабря 2020
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