Беттмэн: главная задача НХЛ — обеспечить безопасность и сохранить здоровье хоккеистов

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн высказался о предварительном соглашении с профсоюзом игроков о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.

«Главная задача — обеспечить безопасность, а также сохранить здоровье хоккеистов и обслуживающего персонала, убедиться, что мы не ставим под удар города, где будем играть, как в плане распространения COVID, так и доступности медицинских ресурсов, будь то тестирование или вакцинация.

Мы отдаём себе отчёт, какие средства критичны для медицинского обеспечения городов и не хотим мешать работе соответствующих служб. Всё, что мы с профсоюзом игроков делаем, направлено на обеспечение безопасности, здоровья хоккеистов и горожан», — приводит слова Беттмэн пресс-служба лиги.