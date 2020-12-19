Рижское «Динамо» обменяло Павла Чернова в «Спартак» на денежную компенсацию

Рижское «Динамо» и «Спартак» совершили обмен, в результате которого в московский клуб перебрался нападающий Павел Чернов, информирует официальный сайт клуба из Латвии. Взамен рижане получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Чернов сыграл за рижское «Динамо» в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 4 шайбы и отдал 4 результативные передачи при показателе полезности «-11».

Всего в КХЛ 30-летний форвард провёл 431 матч и набрал 178 (79+99) при показателе «-6». До перехода в рижский клуб он выступал за «Атлант», «Витязь» и череповецкую «Северсталь».

Рижское «Динамо» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 15 очков в 35 матчах регулярного чемпионата. «Спартак» с 40 очками — седьмой.