Рижское «Динамо» обменяло Павла Чернова в «Спартак» на денежную компенсацию
Рижское «Динамо» и «Спартак» совершили обмен, в результате которого в московский клуб перебрался нападающий Павел Чернов, информирует официальный сайт клуба из Латвии. Взамен рижане получили денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Чернов сыграл за рижское «Динамо» в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 4 шайбы и отдал 4 результативные передачи при показателе полезности «-11».
Всего в КХЛ 30-летний форвард провёл 431 матч и набрал 178 (79+99) при показателе «-6». До перехода в рижский клуб он выступал за «Атлант», «Витязь» и череповецкую «Северсталь».
Рижское «Динамо» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 15 очков в 35 матчах регулярного чемпионата. «Спартак» с 40 очками — седьмой.
КХЛ перенесла два выездных матча рижского «Динамо»
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
11:45
-
11:04
-
10:47
-
09:56
-
09:47
-
08:42
-
08:26
- 18 декабря 2020
-
23:54
-
23:38
-
22:50
-
22:36
-
21:58
-
21:35
-
21:06
-
20:42
-
20:14
-
19:50
-
19:36
-
19:28
-
19:14
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:24
-
17:59
-
17:51
-
17:36
-
17:30
-
17:06
-
16:24
-
15:44
-
15:30
-
14:45
-
14:25
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам