Рижское «Динамо» расторгло контракт с Ильёй Проскуряковым, сообщает официальный сайт латвийского клуба. Ранее рижане поместили хоккеиста в список отказов.

В нынешнем сезоне 33-летний Проскуряков принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав одну победу при 88,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,09. 15 декабря Илья провёл матч с «Торпедо» (4:6), в котором пропустил пять шайб.

Опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» «Торпедо», «Югра» и «Сочи». В КХЛ Илья провёл 371 матч, отразив 91,5% бросков при надёжности 2,3.

Рижское «Динамо» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 15 очков в 35 матчах регулярного чемпионата.