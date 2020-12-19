Бурдасов забросил первую шайбу за сборную России, прервав 29-матчевую серию без голов

Сборная России проводит второй матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперник команды Валерия Брагина — сборная Чехии. В первом периоде впереди россияне — 2:1.
Россияне открыли счёт на седьмой минуте встречи после точного броска в исполнении Антона Бурдасова. Это первая шайба нападающего в составе сборной России.
Первый матч за главную команду страны 29-летний форвард провёл в сезоне-2011/2012. С тех пор нападающий СКА в 29 матчах за сборную России (23 — на этапах Евротура) записал на свой счёт только четыре результативные передачи.
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!
- 19 декабря 2020
-
16:38
-
16:09
-
15:56
-
15:46
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
13:11
-
12:39
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:47
-
09:56
-
09:47
-
08:42
-
08:26
- 18 декабря 2020
-
23:54
-
23:38
-
22:50
-
22:36
-
21:58
-
21:35
-
21:06
-
20:42
-
20:14
-
19:50
-
19:36
-
19:28
-
19:14
-
19:10
-
18:56