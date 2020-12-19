Бурдасов забросил первую шайбу за сборную России, прервав 29-матчевую серию без голов

Сборная России проводит второй матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперник команды Валерия Брагина — сборная Чехии. В первом периоде впереди россияне — 2:1.

Россияне открыли счёт на седьмой минуте встречи после точного броска в исполнении Антона Бурдасова. Это первая шайба нападающего в составе сборной России.

Первый матч за главную команду страны 29-летний форвард провёл в сезоне-2011/2012. С тех пор нападающий СКА в 29 матчах за сборную России (23 — на этапах Евротура) записал на свой счёт только четыре результативные передачи.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!