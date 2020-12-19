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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией
Хоккей / Евротур 0
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Сегодня, 19 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт второй матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Чехии. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица Евротура

Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Самонов (Федотов);
Рафиков — Марченко, Ткачёв — Шипачёв — Чибисов;
Саморуков — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Яковлев — Юдин, Толчинский — Зернов — Сошников;
Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

В первом матче игрового дня на турнире сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счётом 4:1. Это первая победа шведов в нынешнем розыгрыше Евротура.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!

Дубль Линдберга помог Швеции обыграть Финляндию в матче Кубка Первого канала
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