Кузьменко: первый гол Бурдасова за сборную был лишь вопросом времени
Нападающий сборной России Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи Кубка Первого канала с командой Чехии (4:1).
«Даже не задумывался о своих голах. Хорошо получается в сборной играть. Здорово помогают, стараюсь оправдывать их доверие. Хочется играть с каждым матчем всё лучше. В клубе с Морозовым успели сыграть два матча, Ваня здорово мне помогает, у нас хорошая «химия», помогаем друг друга. Подбадриваем друг друга, подсказываем.
Антон Бурдасов — очень хороший снайпер. Его первый гол за сборную был лишь вопросом времени. Поздравили его. Дальше — больше. Скорости в сборной выше, чем в КХЛ, поэтому играть ещё интереснее. Хочется выкладываться на максимуме», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию
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