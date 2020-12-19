Кузьменко: первый гол Бурдасова за сборную был лишь вопросом времени

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи Кубка Первого канала с командой Чехии (4:1).



«Даже не задумывался о своих голах. Хорошо получается в сборной играть. Здорово помогают, стараюсь оправдывать их доверие. Хочется играть с каждым матчем всё лучше. В клубе с Морозовым успели сыграть два матча, Ваня здорово мне помогает, у нас хорошая «химия», помогаем друг друга. Подбадриваем друг друга, подсказываем.



Антон Бурдасов — очень хороший снайпер. Его первый гол за сборную был лишь вопросом времени. Поздравили его. Дальше — больше. Скорости в сборной выше, чем в КХЛ, поэтому играть ещё интереснее. Хочется выкладываться на максимуме», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию