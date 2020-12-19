Толчинский — о первом матче за сборную: всегда мечтал об этом. Хочется попасть на ЧМ

Нападающий сборной России Сергей Толчинский подвёл итоги встречи Кубка Первого канала с командой Чехии (4:1).



«Доволен игрой. Первый матч, колоссальные эмоции. Всегда мечтал сыграть за национальную команду. Не сказать, что нервничал, но немного поторопился в реализации. В клубе сыграл бы немного иначе. Старался строже играть в обороне. Считаю, наше звено неплохо сыграло.



Никита Сошников — классный игрок, мастер. Никаких сложностей в игре с ним не было. В первом периоде я немного привыкал, а затем наше взаимопонимание наладилось. Все детали матча мы обговаривали перед встречей, старались играть попроще в своей зоне. Жаль, из-за коронавируса не все болельщики смогли прийти на трибуны.



Кончено, чувствую прогресс, что становлюсь другим хоккеистом. Это подталкивает прогрессировать ещё больше. Нужно всегда совершенствоваться, нельзя останавливаться. Хочу и дальше работать. Конечно, хочется попасть на чемпионат мира. Думаю, все игроки сборной России являются кандидатами. Буду всячески стараться», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию