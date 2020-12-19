Третьяк: единственный минус матча с Чехией — большинство. 12 минут, но ни одной шайбы
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России во втором матче Кубка Первого канала с командой Чехии (4:1).
«Тяжёлая и непростая встреча, по броскам мы уступили чехам, но характер наши ребята проявили. Слава богу, что победили. У соперника было много моментов, однако очень хорошо сыграл вратарь сборной России. Единственный минус — игра в большинстве, 12 минут играли в большинстве и не забросили ни одной шайбы. Есть над чем работать. И тренер сказал об этом же.
Игроки получают опыт в сборной, международные игры всё же отличаются от регулярного чемпионата КХЛ. Здесь, когда надеваешь майку с гербом России, очень большая ответственность, и все это понимают», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию
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