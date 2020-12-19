Появилось расписание контрольных матчей перед МЧМ-2021. Сборная России сыграет с Канадой
Появилось расписание контрольных матчей перед молодёжным чемпионатом мира — 2021, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист The Athletic Скотт Уилер.
Отмечается, что молодёжная сборная России проведёт контрольный матч с командой Канады. Встреча состоится 23 декабря.
Кроме того, матч России и Словакии отменён. Сборная Словакии сыграет в тот же день, 23 декабря, с командой Чехии.
Сборные Германии и Швеции, чьи игроки отправлены на карантин, до турнира не сыграют.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.
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