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Хоккеисты молодёжной сборной России провели первую тренировку в Эдмонтоне

Хоккеисты молодёжной сборной России провели первую тренировку в Эдмонтоне
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная России провела первую ледовую тренировку в Эдмонтоне после прохождения четырёхдневного карантина.

На тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари Аскаров, Ахтямов, Скотников;
«Белые» Амиров – Хуснутдинов – Подколзин, Мухамадуллин – Чистяков;
«Синие» Грицюк – Сафонов – Фирстов, Чайка – Кузнецов;
«Красные» Афанасьев – Пономарёв – Грошев – Абрамов, Кирсанов – Князев;
«Зелёные» Спиридонов – Бардаков – Чинахов – Башкиров, Бычков – Шеховцов.

МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B. Соперниками сборной станут команды Чехии, Швеции, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

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