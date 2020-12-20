Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 15:30

Сегодня, 20 декабря, в России завершится второй этап Евротура — Кубок Первого канала. В заключительном матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:30 мск.

После двух туров команда Валерия Брагина располагается на первом месте в зачёте домашнего турнира, набрав пять очков. На втором месте находится сборная Швеции, набравшая четыре очка. Третье место занимает команда Финляндии (три очка), на последней строчке — сборная Чехии (ноль очков). Подопечные Филипа Пешана уже в любом случае займут последнее место на турнире в Москве.

В первом матче последнего игрового дня Кубка Первого канала сборная Швеции сыграет с командой Чехии. Начало встречи — в 11:00 мск.