Молчание длиною в 10 лет. Чемпион МЧМ Бурдасов забил первый гол за сборную России

В стартовом матче второго игрового дня Кубка Первого канала 2020 года сборная Швеции одержала уверенную победу над командой Финляндии (4:1). Благодаря успеху в северном дерби подопечные Юхана Гарпенлёва возглавили турнирную таблицу второго этапа Евротура. В активе «Тре крунур» стало четыре набранных очка, тогда как сборная России с двумя баллами переместилась на третье место в зачёте домашнего турнира. Во втором матче субботы команде Валерия Брагина предстояло встретиться со сборной Чехии.

Одной из главных интриг перед стартом российского турнира являлась безголевая серия в составе взрослой национальной команды форварда СКА Антона Бурдасова. 29-летний нападающий является признанным снайпером на уровне КХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате Антон забросил уже 15 шайб, сыграв всего 27 матчей. Этот результат является вторым в КХЛ среди российских игроков (больше забил только форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, которого в национальную команду не пригласили). Однако на международном уровне Антон на протяжении долгого времени не мог распечатать чужие ворота. Матч с командой Швеции стал для Бурдасова 29-м кряду без заброшенных шайб на международном уровне в составе взрослой национальной команды.

В 2010 году Антон принял участие в традиционной Суперсерии, в которой молодёжная сборная России под руководством Валерия Брагина играла со сборными молодёжных лиг Канады. В шести матчах за молодёжку Бурдасов забросил две шайбы, которые на следующее десятилетие оставались последними в карьере хоккеиста в свитере с двуглавным орлом на груди. На победном молодёжном чемпионате мира в Баффало Антон сыграл семь матчей, в которых не отметился голевыми свершениями.



В следующем сезоне хоккеиста впервые призвали на этап Евротура в Швеции. Российский форвард дебютировал за главную команду страны 9 февраля 2012 года матчем со сборной Финляндии. Именно с того момента и начался отсчёт безголевой серии Бурдасова в составе взрослой сборной России. Затяжное голевое молчание Антон сумел прервать уже на седьмой минуте первого периода матча с Чехией на домашнем этапе Евротура.

Наши выиграли второй матч на Кубке Первого канала! Россия — Чехия. Онлайн После победы над шведами команда Валерия Брагина сразится с чехами. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.

Россияне выиграли вбрасывание в зоне нападения, Бурдасов подхватил шайбу на синей линии, немного продвинулся вперёд и резко бросил по воротам. Партнёр Бурдасова по СКА и сборной защитник Игорь Ожиганов на пятаке перекрыл обзору чешскому голкиперу Роману Виллу, и тот оказался бессилен. Любопытно, что в КХЛ Вилл защищает цвета «Трактора», воспитанником которого и является Бурдасов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

«Всё в стандартном режиме. Всё нормально. Это стандартный, наигранный вариант», — прокомментировал Бурдасов дебютный гол за взрослую сборную России в эфире Первого канала в перерыве матча.

Бурдасов забросил первую шайбу за сборную России, прервав 29-матчевую серию без голов

Спустя всего три минуты после гола Бурдасову российская сборная упрочила перевес в счёте – цели достиг бросок ещё одного форварда СКА – Андрея Кузьменко. Казалось, что подопечные Брагина быстро снимут все вопросы о победителе матча, но Вилл пришёл в себя и начал раз за разом спасать чешскую команду. Дополнительным импульсом для команды Филипа Пешана стала заброшенная шайба в исполнении форварда «Трактора» Лукаша Седлака. Во втором периоде командам отличиться не удалось.