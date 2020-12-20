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Главный тренер сборной Чехии прокомментировал проигрыш в матче с командой России

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал проигрыш в матче с командой России
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал проигрыш в матче с командой России (1:4) на Кубке Первого канала.

«Мы хорошо играли в зоне атаки на протяжении всего матча, но нам не хватало того, что россияне показали в случае с первыми двумя шайбами: один игрок бросает, а другой закрывает обзор вратарю. Соперник очень умело использовал свои шансы и выиграл матч», – цитирует Пешана Hokej.cz.

Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко забил второй гол национальной команды в матче.Теперь на его счету 10 шайб в 16 матчах на этапах Евротура. Это новый рекорд игроков сборной России на этих соревнованиях. Кузьменко удалось быстрее всех покорить отметку в 10 голов. Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Григоренко, он забросил 10 шайб в 19 матчах на Евротуре.

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