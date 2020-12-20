В 2021 году рынок свободных агентов в НХЛ должен открыться 28 июля

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что предварительное соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков о параметрах сезона-2020/2021 подразумевает, что рынок свободных агентов откроется 28 июля 2021 года.

Обычно это происходит 1 июля. Примечательно, что в Канаде в этот день отмечается праздник – годовщина создания единого государства (День Канады). В этом году рынок был открыт 9 октября, так как из-за пандемии коронавируса плей-офф был сыгран в августе и сентябре.

Ранее авторитетный журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере» опубликовал информацию о ближайших ключевых датах для клубов НХЛ в преддверии старта нового сезона. В течение ближайшей недели игроки должны определиться по поводу участия в сезоне.