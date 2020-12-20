Toronto Sun: проводить МЧМ в условиях пандемии — очень глупая затея

Обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс раскритиковал идею проведения молодёжного чемпионата мира в условиях пандемии коронавируса.



«Ряд известных хоккеистов, а также генеральных менеджеров НХЛ задаются вопросом, стоит ли проводить в нынешнем сезоне молодёжный чемпионат мира. По очевидным причинам, люди не хотят делиться мнением публично, но у них есть серьёзная озабоченность относительно большого количества положительных тестов в молодёжных командах. Поймите, этот турнир обожает большинство игроков и болельщиков. Канада много лет принимает МЧМ, аудитория невероятная. Кроме того, это серьёзный источник дохода для федерации хоккея Канады, ИИХФ и телеканала TSN, который транслирует событие.



Во время плей-офф НХЛ в Эдмонтоне не было положительных тестов в «пузыре», но провинция Альберта тогда была в лучшей форме, чем сейчас. Один из хоккейных руководителей сказал, что проведение МЧМ сейчас — очень глупая затея. Второй отметил, что поверит в возможность проведения турнира, только когда увидит, что организаторы действительно справились с проблемами. Третий заявил, что если бы он был ответственным за проведение, то отменил бы МЧМ. Словом, молодёжный чемпионат мира всегда хорош, но только не в этом году», — отметил Симмонс.

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