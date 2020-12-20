«Хотим играть в агрессивный атакующий хоккей». Брагин — о победе на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча второго этапа Евротура — Кубка Первого канала — с командой Финляндии (5:1).
«Конечно, домашний турнир, была ответственность. Всех игроков практически я знаю, хорошая и рабочая атмосфера, очень довольны победой. Посмотрели в деле наших кандидатов. Большинством игроков остались довольны. Ребята отдохнули, подготовились, потренировались. На третью игру стало проглядываться то, что мы хотим видеть от нашей команды.
Мы с Игорем Ларионовым постоянно на связи, я желаю удачи нашей молодёжной сборной, у неё хорошие шансы выиграть чемпионат мира в этом году. Повторюсь, мы постоянно на связи, у нас много общения и обсуждения.
В клубах разные тактики, мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей. Не все сразу перестроились, к третьей игре во многих моментах у нас получалось.
Волнение присутствовало, но у меня огромный опыт, никакого мандража не было. Хотелось выиграть, был адреналин, мы рады, что добились победы», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 декабря 2020
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