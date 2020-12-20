Р. Ротенберг: на следующие этапы Евротура поедут игроки, которые не участвуют в плей-офф

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал результат матча второго этапа Евротура Кубка Первого канала с командой Финляндии (5:1).

«Мы выходим играть каждый матч на победу. Шли от матча к матчу. У нас одна система, всегда стараемся играть с учётом советских традиций и современного подхода.

На следующие этапы Евротура поедут те игроки, которые не участвуют в плей-офф. С учётом всего происходящего в мире мы не знаем, состоится турнир в Чехии перед чемпионатом мира или нет. У нас пока шесть матчей в этом сезоне, шесть побед. Мы проверили огромное число игроков.

Непросто найти вратарей, которые добывают победы. Мы увидели, что Александр Самонов выиграл три матча, но конкуренция продолжается. Мы не меняем нашего победного подхода. У нас современная система скаутинга, проведена огромная коллегиальная работа по мониторингу игроков. Валерий Брагин за эти три матча отдал всё, что мог. Думаете, соперники не хотели нас обыграть? Они отдали всё, была настоящая спортивная война. Мы довольны тем, где находимся на сегодняшний день.

Собрать за короткий период, сплотить команду – это сложный процесс. На той же Олимпиаде один матч может решить судьбу всего турнира. Все собираются вместе в одно время, работают. Все бились друг за друга», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.