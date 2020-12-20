Р. Ротенберг: фундамент, который мы заложили на ОИ-2018, это наш фундамент будущего

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Сейчас мы акцентируем внимание на МЧМ, жить в «пузыре» – это вызов. Тренерский штаб высылает ребятам программу подготовки, но ничего не заменит человеческого общения. Все в строю, нет никаких позитивных тестов, всё хорошо. Команда на позитиве, все готовы играть.

Вспомните, как наша молодая команда обыграла мужиков на Кубке Карьяла. Они героически выступили, обыграли мужиков. Они заложили фундамент этой победы. Мы желаем нашим парням удачи в Эдмонтоне. Тот фундамент, который мы заложили на Олимпиаде в Южной Корее, это наш фундамент будущего», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.