Хартли: у Ковальчука не отобрать шикарный бросок и страсть к хоккею

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о нападающем Илье Ковальчуке, который может пополнить состав омского клуба.
«Я уже 27 лет работаю тренером и был бы просто счастлив, если бы все эти 27 лет тренировал Илью Ковальчука. У нас с ним моментально сложилась «химия», когда я пришёл в «Атланту», а Кови выступал там второй сезон. Наши отношения развивались очень хорошо, и мы тепло друг к другу относимся. Это потрясающий игрок, профессионал. И в частности почему я работаю в «Авангарде» — это Ковальчук мне позвонил и рассказал, как обстоят дела в КХЛ. Мы всегда поддерживаем связь, никогда её не прекращали. У нас очень тёплые отношения и крепкая дружба.
Его лучшие годы позади? Это очень простой ответ. Сейчас у Ковальчука такой возраст, когда большинство игроков уже заканчивают карьеру. Если, конечно, Илья не хочет стать русским Яромиром Ягром. Но я видел, как он выступал в прошлом сезоне в «Монреале». Ему отвели большую роль, и Кови с ней великолепно справился. У него не отобрать шикарный бросок, его страсть к хоккею. Конечно, ноги уже не так быстро бегут, как в юности. Все мы люди. Но осталась страсть к игре, желание побеждать. А ещё Ковальчук — отличный лидер в раздевалке», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».
- 20 декабря 2020
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