Заразившийся коронавирусом Рене Фазель рассказал о самочувствии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

«Чувствую себя хорошо, но всё ещё остаюсь дома. Нью-Йоркский марафон сейчас пробежать я не смогу, но процентов на 95 уже здоров», — приводит слова Фазеля ТАСС.

70-летний Фазель занимает пост президента ИИХФ с 1994 года. Ранее он сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента организации в 2021 году.

Из-за коронавируса Фазель не смог приехать в Москву на Кубок Первого канала. Победителем турнира стала сборная России, которая набрала 8 очков в 3 матчах. В заключительной игре на турнире россияне разгромили команду Финляндии со счётом 5:1.

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