«Это была очень эмоциональная неделя». Лундквист поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист поблагодарил болельщиков за поддержку. Шведский вратарь был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.
«Это была очень эмоциональная неделя для меня и для моей семьи. Я лишь хочу выразить благодарность за поддержку, которую получил ото всех. Жизнь полна испытаний, и я готов взяться за них. Главное — правильный настрой», — написал Лундквист в своём «твиттере».
В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
- 20 декабря 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:26
-
23:00
-
22:18
-
21:43
-
21:42
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:01
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:01
-
17:41
-
17:00
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:37
-
14:03
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
13:06
-
12:46