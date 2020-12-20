«Это была очень эмоциональная неделя». Лундквист поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист поблагодарил болельщиков за поддержку. Шведский вратарь был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Это была очень эмоциональная неделя для меня и для моей семьи. Я лишь хочу выразить благодарность за поддержку, которую получил ото всех. Жизнь полна испытаний, и я готов взяться за них. Главное — правильный настрой», — написал Лундквист в своём «твиттере».

В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.