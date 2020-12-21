В «Сан-Хосе» отреагировали на информацию о том, что клуб может начать сезон НХЛ в Аризоне

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон подтвердил информацию о том, что существует вероятность того, что клуб начнёт новый регулярный сезон НХЛ на арене другого клуба.



Как сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон в «Твиттере», Даг Уилсон подтвердил, что «Сан-Хосе» проведут тренировочный сбор в Скоттсдейле, штат Аризона, начиная с 31 декабря. В клубе надеются вернуться в Сан-Хосе к началу регулярного сезона, но пока не уверены, что это произойдёт. Существует вероятность, что «Шаркс» придётся играть за пределами Сан-Хосе или использовать арену другой команды НХЛ для игр регулярного чемпионата.



Напомним, ранее стало известно, что округ Санта-Клара в Калифорнии запретил контактные виды спорта по крайней мере до 8 января в связи с пандемией коронавируса.

«Сан-Хосе Шаркс» может начать новый регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне