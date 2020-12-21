В «Сан-Хосе» отреагировали на информацию о том, что клуб может начать сезон НХЛ в Аризоне

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон подтвердил информацию о том, что существует вероятность того, что клуб начнёт новый регулярный сезон НХЛ на арене другого клуба.
Как сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон в «Твиттере», Даг Уилсон подтвердил, что «Сан-Хосе» проведут тренировочный сбор в Скоттсдейле, штат Аризона, начиная с 31 декабря. В клубе надеются вернуться в Сан-Хосе к началу регулярного сезона, но пока не уверены, что это произойдёт. Существует вероятность, что «Шаркс» придётся играть за пределами Сан-Хосе или использовать арену другой команды НХЛ для игр регулярного чемпионата.
Напомним, ранее стало известно, что округ Санта-Клара в Калифорнии запретил контактные виды спорта по крайней мере до 8 января в связи с пандемией коронавируса.
- 21 декабря 2020
-
03:03
- 20 декабря 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:26
-
23:00
-
22:18
-
21:43
-
21:42
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:01
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:01
-
17:41
-
17:00
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:37
-
14:03
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
13:06