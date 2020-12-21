Яковлев: сборная России уверенно прошла Кубка Первого канала. Постараемся дальше радовать

Игрок обороны сборной России Егор Яковлев прокомментировал награду лучшему защитнику Кубка Первого канала.



«Конечно, приятно, когда получаешь такие призы, особенно на домашнем турнире. Но главное, что наша команда победила. Тяжеловатым по игре выдался первый матч со шведами. Хотя лично я по физике не очень хорошо себя чувствовал на второй встрече с Чехией. Но в целом мы уверенно прошли турнир. В национальной команде всегда хорошие партнёры, поэтому комфортно было играть со всеми. Сборная России развивается, у нас есть все лучшие технологии по части видеоразборов матчей и соперников, есть полная информация по нашему состоянию и готовности других команд. Так что двигаемся вперёд и будем стараться дальше радовать наших болельщиков», — приводят слова Яковлева «Известия».

Самонов, Яковлев и Кузьменко — лучшие игроки Кубка Первого канала