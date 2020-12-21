Джефф Плэтт подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Джефф Плэтт подписал контракт до конца сезона с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Канадский форвард обладает белорусским гражданством, что даёт ему право не считаться легионером в КХЛ.
Плэтт перешёл в «Автомобилист» в прошлом году, за команду сыграл 85 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 28 матчах при показателе полезности «-8». 16 декабря уральский клуб расторг контракт с нападающим.
Джефф родился 10 июля 1985 года в Торонто. Он участник чемпионатов мира 2014, 2016, 2018 и 2019 годов в составе сборной Беларуси. В КХЛ 35-летний игрок также выступал за минское «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Йокерит». На его счету 653 матча, в которых он заработал 347 (192+155) очков при полезности «+12».
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