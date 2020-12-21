Воспитанник «Спартака» Павел Медведев вернулся в команду

Нападающий Павел Медведев подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Отмечается, что стороны заключили двустороннее соглашение на один сезон.
Павел — воспитанник московского «Спартака», серебряный призёр чемпионата МХЛ в составе молодёжного коллектива красно-белых (сезон-2012/2013). Имеет опыт выступления в элите отечественного хоккея, где защищал цвета «Спартака», «Югры» и ХК «Сочи» и набрал 44 очка в 168 матчах.
В ВХЛ провёл два сезона за новокузнецкий «Металлург». Минувший чемпионат отыграл в составе пензенского «Дизеля». В 145 матчах (20 из них в плей-офф) набрал 72 (35+37) очка. Все три сезона в Высшей лиге Павел набирает более 20 очков. В 52 играх минувшей регулярки Медведев набрал 23 (13+10) очка.
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